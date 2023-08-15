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        SİİRT VE BİNGÖL'DE ORMAN YANGINI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 00:19
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        SİİRT VE BİNGÖL'DE ORMAN YANGINI
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        Akif ÖZALPAziz ÖNAL/ SİİRT-BİNGÖL, (DHA)SİİRT ve Bingöl'de orman yangını çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için çalışma başlattı.

        Siirt'tin Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyü mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ve personelleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yangının söndürülmesi için destek istendi.BİNGÖL'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 2 itfaiye, 3 iş makinesi, 50 orman işçisi, bazı sivil toplum kuruluşları ve jandarmaya ait 1 helikopterle müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor. Görüntü Dökümü

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        BİNGÖL

        Orman yangınından detay

        Helikopter müdahalesi

        Genel ve detay görüntüler

        SİİRT

        Orman yangınına müdahale

        Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP, Aziz ÖNAL

        2023-08-15 00:18:07

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