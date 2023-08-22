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        Yerden kaldırmak istediği yaralının tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:28 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:29
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        Yerden kaldırmak istediği yaralının tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı
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        Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)SİİRT´te iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan L.Ö. (42), yardım etmek istediği, yaralanarak yerde yatan yaralı M.E.'nin (28) tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı. Kavgada toplam 3 kişi yaralandı.

        Kooperatif Mahallesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında, akşam saatlerinde iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. (18) silahla, M.E. ise aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgisi olmadığı belirtilen L.Ö. ise yerden kaldırmak istediği yaralı M.E.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla 3 yerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan L.Ö. ve Y.Ç., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.E. ise güvenlik amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. L.Ö.'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-22 20:27:53

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