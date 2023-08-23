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        Boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak ateşe veren koca, intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 01:25 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:26
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        Boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak ateşe veren koca, intihar etti
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        Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)SİİRT´te, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve giden Lokman Karataş (28), evi ateşe verip, yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

        Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1712´nci sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5´inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Lokman Karataş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran eşi, Karataş´ın talebini reddetti. Karataş, eve girmek için apartmanın damında giriş aradı. Bu sırada evden 2 çocuğuyla beraber kaçan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Eve damdaki kapıdan giren Karataş, evde eşi ve çocuklarını bulamadı. İhbarla gelen polis ekiplerini kapıda gören Karataş, kendini eve kilitledi. Polisin uyarılarına rağmen evden çıkmayı reddeden Karataş, evi ateşe verdi. Evden duman yükseldiği sırada 1 el de silah sesi duyuldu. Kapıyı kıran ekipler, Karataş´ı kanlar içerisinde buldu. Karataş´ın, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, evin küçük bir bölümünde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karataş´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-23 01:24:18

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