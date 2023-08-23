BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNİ BASARAK ATEŞE VEREN KOCA, İNTİHAR ETTİ

SİİRT´te, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve giden Lokman Karataş (28), evi ateşe verip, yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1712´nci sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5´inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Lokman Karataş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran eşi, Karataş´ın talebini reddetti. Karataş, eve girmek için apartmanın damında giriş aradı. Bu sırada evden 2 çocuğuyla beraber kaçan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Eve damdaki kapıdan giren Karataş, evde eşi ve çocuklarını bulamadı. İhbarla gelen polis ekiplerini kapıda gören Karataş, kendini eve kilitledi. Polisin uyarılarına rağmen evden çıkmayı reddeden Karataş, evi ateşe verdi. Evden duman yükseldiği sırada 1 el de silah sesi duyuldu. Kapıyı kıran ekipler, Karataş´ı kanlar içerisinde buldu. Karataş´ın, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, evin küçük bir bölümünde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karataş´ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yeri ve güvenlik şeridi

Polis Özel Hareket zırhlı aracı

İtfaiye ekiplerinin yardımı

Güvenlik çemberi

Polis Özel Hareket personeli

Olayın yaşandığı apartman

İtfaiye ekiplerinin, itfaiye aracı ile olayın yaşandığı eve girmesi

Olayı izleyen vatandaşların görüntüsü

Olay yerinden ayrılan ambulans

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

2023-08-23 01:50:28