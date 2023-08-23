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        Siirt'te orman yangını, 17 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:38 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:39
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        Siirt'te orman yangını, 17 saatte kontrol altına alındı
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        Akif ÖZALP/SİİRT (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde çıkan orman yangını, 17 saatte kontrol altına alındı; 50 dönüm alan zarar gördü.

        Doğan köyü Herekol Dağı bölgesinde, dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Siirt ile çevre illerin Orman İşletme müdürlükleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteği ile ekipler, alevleri saat 10.00 sıralarında 17 saatte kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Akif ÖZALP

        2023-08-23 11:37:26

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