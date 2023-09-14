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        Sepetli motosiklet, 4 metre yükseklikten düştü: 2 yaralı

        SİİRT´te,yaklaşık4 metre yükseklikten alt yola düşen sepetli motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:30
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        Sepetli motosiklet, 4 metre yükseklikten düştü: 2 yaralı
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        Kaza, öğleden sonra Pervari ilçesi Halk Konutları Caddesi´nde meydana geldi. Ahmet Batı´nın (20) kontrolünü kaybettiği sepetli motosiklet, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. Kazada, sürücü Ahmet Batı ve yanındaki Lokman Aydın (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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