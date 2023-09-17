Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın ikinci etabı Siirt´te yapıldı

        TürkiyeYamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2'nci etabı Siirt´te yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın ikinci etabı Siirt´te yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TürkiyeYamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2'nci etabı Siirt´te yapıldı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2'inci etabı Siirt´te gerçekleşti. İl merkezine bağlı Doluharman köyü Fisken Tepesi'nde düzenlenen yarışmaya 33 farklı ilden 50 sporcu katıldı. Yarışmada, yamaçtan havalanan sporcular belirlenen noktaya inebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada genel klasmanda Hamza Akkaya birinci, İbrahim Dinçer ikinci, Abdulmenaf Nergiz üçüncü oldu. Kadınlarda Elif Gülşad Keskin ilk sırayı alırken; Naime Yürekli ikinci, Selin Altun ise üçüncü oldu. Takımlarda ise Adana Havacılık Spor Kulübü ilk sırada yer aldı. Elazığ Sportif Havacılık Kulübü organizasyonu ikinci sırada tamamlarken, Çakırman Sportif Havacılık Kulübü üçüncü oldu.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Hava sporlarının bundan sonra Siirt´te hep var olacağını söyledi. Yılmaz, "Türkiye şampiyonası 2´nci etap Siirt yarışmasını sonlandırdık. 50 sporcumuz katıldı ve 33 ilden geldi bu kardeşlerimiz. 2´nci etap baya hareketli geçti.  Çok da ilgi vardı. Siirt halkının bu ilgisine minnettarız, artık hep burada olacağız. Bundan sonra Siirt´te Türkiye hava sporları hep var olacak. Buradaki gençlerimizi geliştirmek için ellerimizden gelen desteği de yapacağız Türkiye Hava Sporları Federasyonları olarak. Bu Türkiye Hava Sporları Federasyonunun hazırlamış olduğu hedef yarışması 3 etaptan meydana geliyor.  Bu üç etabın 1´incisi Burdur´da oldu, 2´incisi Siirt´te oldu ve 3´üncüsü Adana´da olacak. Bunun sonucundan da biz milli takımımızı seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacak verdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Uçuş yapan sporcular

        - Ahmet Saim Yılmaz ile röportaj

        - Ödül töreni

        - Genel ve detay görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Siirt - Akif ÖZALP

        2023-09-17 14:51:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Siirt'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Siirt'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Siirtli 2 kız kardeş, atletizmde yeni başarılara imza atmak istiyor
        Siirtli 2 kız kardeş, atletizmde yeni başarılara imza atmak istiyor
        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması, Siirt'te başlad...
        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması, Siirt'te başlad...
        Saadet Partili Çalışkan, Siirt'te temaslarda bulundu
        Saadet Partili Çalışkan, Siirt'te temaslarda bulundu
        Siirt Belediyesi ücretsiz otopark hizmeti verecek
        Siirt Belediyesi ücretsiz otopark hizmeti verecek
        2047 rakımlı Çemikari Yaylası'nda üretilen tescilli balda hasat başladı
        2047 rakımlı Çemikari Yaylası'nda üretilen tescilli balda hasat başladı