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        Siirt´te hafif ticari araçla ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:30
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        Siirt´te hafif ticari araçla ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        SİİRT´inKurtalan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Siirt´in Kurtalan ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Batman kara yolunda meydana geldi. A.D. yönetimindeki 72 ABH 558 plakalı hafif ticari araç, M.M.Ç. yönetimindeki 72 AAC 499 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.D. ve F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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