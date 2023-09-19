Siirt´te otomobil takla attı: 4 yaralı

SİİRT´tesürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Meydandere köyü yolunda meydana geldi. Hasan Aygün'ün kontrolünü yitirdiği 56 AL 880 plakalı otomobil, takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.