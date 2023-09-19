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        Siirt´te otomobil takla attı: 4 yaralı

        SİİRT´tesürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:00
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        Siirt´te otomobil takla attı: 4 yaralı
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        SİİRT´tesürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Meydandere köyü yolunda meydana geldi. Hasan Aygün'ün kontrolünü yitirdiği 56 AL 880 plakalı otomobil, takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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