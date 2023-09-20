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        Ölen çocuklarının ismi, yaptırdıkları sınıfa verildi

        MANİSA´da2 yıl önce doğum gününde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Murat Aydın (40) ile 1982´de 3 aylıkken ölen ablası Sibel Aydın´ın ismi, Murat Aydın´ın ilk öğretmenlik yaptığı kent olan Siirt´teki okulda, ailesi tarafından yaptırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfına verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:25
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        Ölen çocuklarının ismi, yaptırdıkları sınıfa verildi
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        MANİSA´da2 yıl önce doğum gününde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Murat Aydın (40) ile 1982´de 3 aylıkken ölen ablası Sibel Aydın´ın ismi, Murat Aydın´ın ilk öğretmenlik yaptığı kent olan Siirt´teki okulda, ailesi tarafından yaptırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfına verildi.

        Siirt´in Pervari ilçesindeki bir ilkokulda 2012´de 1 yıl ücretli sınıf öğretmenliği yapan Murat Aydın, memleketi Manisa´ya döndü. Burada da bir süre ücretli öğretmenlik yapan Aydın, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak çalışmaya başladı. Aydın, 2021´de, doğum günü olan 8 Şubat´ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Ailesi, Murat Aydın ile 1982´de henüz 3 aylıkken yaşamını yitiren ablası Sibel Aydın´ın isimlerini yaşatmak için `Sen de Bir Fidan Dik´ sosyal sorumluluk proje kurucusu Yusuf Özüş ile irtibata geçti. Proje ekibiyle, 1 aylık çalışmanın ardından çocukların ismi, oğulları Murat Aydın´ın ilk görev yaptığı kent olan Siirt´teki 18 Mart İlk ve Ortaokulu'nda yaptırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfına verildi. 

        Kente gelen baba Ali Aydın ile kızı Fatmanur Aydın, okulu ziyaret ederek, sınıfı gezdi. Öğrencilerle vakit geçiren Ali Aydın, oğlunun ve kızının adının yaşatılması için böyle bir organizasyonda bulunduklarını ifade ederek, "Manisa Turgutlu´dan geldim. Oğlum Pervari´de ücretli olarak öğretmenlik yapmıştı. Oğlum vefat ettikten sonra bu işi düşündük. İleride oğlum adına ve kızım adına daha iyi işler de yapmaya çalışırız. Onun ismini ve vefat eden diğer kardeşinin adını yaşatmak istedim" dedi.

        Kardeşi Murat´ın atanamadığı için ücretli öğretmenlik yaptığını belirten Fatmanur Aydın da "3 kardeştik biz. Kardeşim atanamayan bir öğretmendi, 2010 yılında sınava girmişti, 2012 yılında da ataması olmadığı için Pervari ilçesinde bir arkadaşıyla ücretli öğretmenliğe başladı. Çocuklar onu çok sevmişti, o çocukları zaten çok seviyordu. O kadar güzel bir yüreği vardı. 3 yıl önce doğum gününde kalp krizi sonucu abimi kaybettik. Çok acıydı, çok üzüntülüydü. `Çocuklara kucak açmamız için ne yapabiliriz?´ dedik ailemle. Biz çocuklara kütüphane ve sınıf düzenlemek istedik. Annem, babam ve ben bu organizeyi düşündük" diye konuştu.

        Proje kurucusu Yusuf Özüş de Murat öğretmenin isminin artık okulda yaşayacağını söyledi.

        DHA-Genel - Türkiye-Siirt - Akif ÖZALP

        2023-09-20 15:20:55

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