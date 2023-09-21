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        Siirt'te anız yangını; 50 dönüm arazi zarar gördü

        SİİRT'te,tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:10
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        Siirt'te anız yangını; 50 dönüm arazi zarar gördü
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        SİİRT'te,tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

        Kent merkezine bağlı Pınarova köyündeki buğday hasadının yapıldığı tarlada, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 50 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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