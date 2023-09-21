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        Mazgala takılan bisikletinden düşerek yaralandı; mazgalda olay yeri incelemesi yapıldı

        SİİRT'tebisikletiyle seyir halinde olan D.U.S. (39), tekerleğin mazgala sıkışması sonucu devrildi. D.U.S. yaralanırken, şikayet üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, mazgaldaki aralıkların mesafesini ölçerek çalışma yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:10
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        Mazgala takılan bisikletinden düşerek yaralandı; mazgalda olay yeri incelemesi yapıldı
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        SİİRT'tebisikletiyle seyir halinde olan D.U.S. (39), tekerleğin mazgala sıkışması sonucu devrildi. D.U.S. yaralanırken, şikayet üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, mazgaldaki aralıkların mesafesini ölçerek çalışma yaptı.

        Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi Kavşağında meydana geldi. D.U.S., bisikletiyle seyir halindeyken, tekerlek mazgalın arasına girdi. D.U.S., mazgala takılan bisikletiyle yüzüstü düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.U.S., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. D.U.S.´nin şikayeti üzerine bölgeye ayrıca olay yeri inceleme ve belediye ekipleri sevk edildi. Mazgalın etrafı güvenlik şeridi ile çekilerek çubukların arasındaki mesafe ölçüldü.

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