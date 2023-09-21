Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te çıkan yangında 20 dönüm fıstık ve üzüm bağı zarar gördü

        SİİRT´tefıstık ve üzüm bağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te çıkan yangında 20 dönüm fıstık ve üzüm bağı zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´tefıstık ve üzüm bağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü.

        Baykan İlçesine bağlı Atabağı beldesindeki fıstık ve üzüm bağında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte söndürülen yangında 20 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?

        Benzer Haberler

        Mazgala takılan bisikletinden düşerek yaralandı; mazgalda olay yeri incelem...
        Mazgala takılan bisikletinden düşerek yaralandı; mazgalda olay yeri incelem...
        Siirt'te evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
        Siirt'te evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
        Siirt'te anız yangını; 50 dönüm arazi zarar gördü
        Siirt'te anız yangını; 50 dönüm arazi zarar gördü
        Siirt Valisi Kızılkaya, Pervari'de üs bölgelerini ziyaret etti, askerlerle...
        Siirt Valisi Kızılkaya, Pervari'de üs bölgelerini ziyaret etti, askerlerle...
        Manisa'da vefat eden öğretmenin anısı 11 yıl önce görev yaptığı Siirt'te ya...
        Manisa'da vefat eden öğretmenin anısı 11 yıl önce görev yaptığı Siirt'te ya...
        Ölen çocuklarının ismi, yaptırdıkları sınıfa verildi
        Ölen çocuklarının ismi, yaptırdıkları sınıfa verildi