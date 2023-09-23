Siirt'te, yılda 2 kez gerçekleşen 'Işık Hadisesi', 5 dakika boyunca izlendi SİİRT'inTillo ilçesinde, 'Işık Hadisesi' olarak tabir edilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması, ilgiyle izlendi. Yılda 2 kez meydana gelen hadise, 5 dakika sürdü.

SİİRT'inTillo ilçesinde, 'Işık Hadisesi' olarak tabir edilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması, ilgiyle izlendi. Yılda 2 kez meydana gelen hadise, 5 dakika sürdü.

Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?´ diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle, düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

DEV EKRAN KURULDU

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için Türkiye'nin dört bir yanında insanlar ilçeye geldi. Etkinlik, ilçe meydanında kurulan platformda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Halkın hadiseyi izlemesi için meydana dev ekran kuruldu. Davetliler, saat 06.19'da sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi 5 dakika boyunca çıplak gözle izledi. Etkinliğe Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve çok sayıda kişi katıldı.

'19 KİŞİLİK ARKADAŞ GRUBUYLA GELDİK'

İstanbul'dan ışık hadisesini izlemek için geldiğini belirten Ahmet Halıcı, "İstanbul'dan geldik, yaklaşık 19 kişilik arkadaş grubuyla. Kimisi Samsun'dan, kimisi Trakya'dan, Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarla toplandık. Işık hadisesini buradan izlemek için geldik. Bizim aslımız zaten Tillo. Çok duyuyordum ışık hadisesini ama gelmek hiç nasip olmamıştı. Bu sene öyle bir karar verdik, gelelim görelim diye. Biz gelelim derken, bütün arkadaşlar, 'Madem böyle bir şey var, biz de gelelim' dediler. 'Buyurun' dedik, hem Güneydoğu Anadolu turu oldu, hem de buradaki manevi havayı, buradaki manevi hissiyatı yaşıyoruz hep beraber. Mutluyuz, çok güzel maşallah" diye konuştu.