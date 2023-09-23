Ayı saldırısında yaralanan çoban: Pençelerinden köpeklerim kurtardı

SİİRT´inEruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısında yaralanan çoban Ahmet Sevilgen (21), yaşadığı dehşeti anlattı. Birden karşısına çıkan ayının önce ayağını, ardından da elini yakaladığını söyleyen Sevilgen, "O sırada köpeklerim geldi, ayının pençelerinden kurtardı" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında meydana geldi. Çoban Ahmet Sevilgen, yanında köpekleri, köye 3 kilometre mesafede koyunlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı. Sevilgen´i, pençe darbeleriyle yaralayan ayı, köpekler saldırınca kaçtı. Sevilgen, ailesini arayarak yardım istedi. El ve ayak bileklerinde kırık ve yaralar oluşan Sevilgen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Eruh Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

`BİRDEN KARŞIMA ÇIKTI, NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM´

Hastanede tedavisi süren Ahmet Sevgilen, yaşadığı dehşeti anlattı. Köpeklerin havlama sesinin geldiği yöne gidince ayıyla karşılaştığını belirten Sevilgen, "Hayvanlara bakarken, köpek sesinden dolayı sesin geldiği yöne gittim, birden ayı çıktı karşıma. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Birden ayağımı ardından da elimi yakaladı. O sırada köpeklerim geldi, ayının pençelerinden kurtardı. Sonra ayı kaçmaya başladı. Yani o an neye uğradığımı şaşırdım. Sonra ayağımı ve elimi bağladım. Köpekler hayatımı kurtardı. Daha sonra ailemi aradım, ailem beni almaya geldi. Sonra ambulans beni Eruh ilçe hastanesine getirdi. Sonra Eruh´tan da Siirt´e sevk ettiler. Elim ve ayağımda kırık olduğu için beni ameliyat yaptılar. Şimdi iyiyim, az çok ağrım var" dedi.

DOKTOR KOPUZ: VAHŞİ HAYVAN SALDIRILARINDA ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Çoban Ahmet Sevilgen´in ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Operatör Doktor Cengiz Kopuz, "Hasta geldi, ilk muayenesini yaptık. Akabinde el bileğinde ve ayak bileğinde saldırıya bağlı derin yaralar ve kırıklar olduğunu tespit ettik ve daha sonra, aynı gün içerisinde hastayı ameliyata aldık. El bileğindeki yaraları temizledikten sonra kırığı tamir ettik. Ayağındaki kırığı da temizledik ve kapattık. Şu an hastamızı takip ediyoruz. Bu tarz vahşi hayvan saldırılarından sonra enfeksiyon, bizim korktuğumuz bir komplikasyon. O yüzden hasta yoğun antibiyotik tedavisi veriyoruz ve şu an tedavilerine devam ediyoruz. Hasta rahat ve iyi. Ağrıları yavaş yavaş azalmış, düne göre daha iyi" diye konuştu.