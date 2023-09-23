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        Akraba aileler arasındaki husumet, barış töreniyle son buldu

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde akraba olan Nas aileleri arasında 1 kişin öldüğü kavgayla başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen barış töreniyle son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:40
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        Akraba aileler arasındaki husumet, barış töreniyle son buldu
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        SİİRT´inKurtalan ilçesinde akraba olan Nas aileleri arasında 1 kişin öldüğü kavgayla başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen barış töreniyle son buldu.

        Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde 20 Nisan´da Emrah Nas (30), tartıştığı akrabası S.N.´nin babası K.N. (58) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavganın ardından akraba iki aile arasında husumet oluştu. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle, aileler arasında görüşmeler başladı. Görüşmeler sonunda aileler, barışmaya ikna edildi. İlçe Müftülüğü'ne bağlı Molla Recep Eviz Yatılı Erkek Kuran Kursu´nda barış töreni düzenlendi. Barış törenine, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven, aile bireyleri ve vatandaşlar katıldı. Yemekli törende el sıkışarak birbirlerine sarılan taraflar, dualar eşliğinde aralarındaki husumeti sonlandırdı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Vali Kemal Kızılkaya, sulhun önemini vurgulayarak, barışmayı kabul eden aile büyükleri, kanaat önderleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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