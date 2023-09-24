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        Siirt'te tarım arazisindeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        SİİRT´inEruhilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:50
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        Siirt'te tarım arazisindeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        SİİRT´inEruhilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Eruh ilçesi Kaymakam Çeşmesi mevkiinde bulunan tarım arazinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eruh Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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