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        Yurt dışına kaçarken yakalanan 4 FETÖ üyesi ile 1 organizatör tutuklandı

        SİİRTve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ile 2 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 4 FETÖ üyesi ile 1 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:35
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        Yurt dışına kaçarken yakalanan 4 FETÖ üyesi ile 1 organizatör tutuklandı
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        SİİRTve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ile 2 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 4 FETÖ üyesi ile 1 organizatör tutuklandı.

        Siirt ve Edirne İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesiyle örgüt mensuplarını yasa dışı yollardan yurt dışına çıkardığı tespit edilen 2 organizatör, Edirne'de Meriç Nehri'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Örgüt mensuplarından 3'ünün ihraç öğretmen, 1'inin ise ihraç mühendis olduğu belirtildi. Örgüt üyelerinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmalarının devam ettiği, dosyalarının istinafta olduğu ifade edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A., Y.Y., S.E., U.A. ile organizatör S.B.Y. tutuklandı. F.A., E.A. ve A.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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