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        Yolcu otobüsünde şampuan kutularında esrar ele geçirildi

        ŞANLIURFAnınBirecik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde şampuan kutularına gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:10
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        Yolcu otobüsünde şampuan kutularında esrar ele geçirildi
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        ŞANLIURFAnınBirecik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde şampuan kutularına gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli A.T.´nin bindiği yolcu otobüsü, Birecik ilçesinde durduruldu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, şampuan kutuları içerisinde gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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