Yolcu otobüsünde şampuan kutularında esrar ele geçirildi
ŞANLIURFAnınBirecik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde şampuan kutularına gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFAnınBirecik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde şampuan kutularına gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli A.T.´nin bindiği yolcu otobüsü, Birecik ilçesinde durduruldu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, şampuan kutuları içerisinde gizlenmiş 849 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.