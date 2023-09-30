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        Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan 2 enerji şirketi çalışanını darbeden 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:35
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        Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı
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        SİİRT´inKurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan 2 enerji şirketi çalışanını darbeden 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kurtalan ilçesi İğdeli köyü Yazılı mezrasında, daha önceki kaçak elektrik kullandığı için ceza yazılan N.K. ile F.K., kontrol için bölgeye giden enerji şirketinin 2 çalışanına odun ve yumrukla saldırdı. Darbedildikleri o anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen enerji şirketi çalışanları, şirket aracına binerek uzaklaştı. Yaralanan çalışanlar Kurtalan Devlet Hastanesi´ne giderek burada darp raporu aldı. Saldırıda bir çalışanın burnunun kırıldığı, diğerinin ise kaburgalarının zedelendiği doktorlar tarafından belirlendi. Şikayet üzerine N.K. ile F.K. isimli şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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