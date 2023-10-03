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        TIR, müstakil evin üzerine devrildi; sürücü ile evdeki çocuk yaralandı

        SİİRT'inEruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, müstakil bir evin üzerine devrildi. Kazada, sürücü ile evde bulunan bir çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:50
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        TIR, müstakil evin üzerine devrildi; sürücü ile evdeki çocuk yaralandı
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        SİİRT'inEruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, müstakil bir evin üzerine devrildi. Kazada, sürücü ile evde bulunan bir çocuk yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cintepe köyünde meydana geldi. Vedat Bilici yönetimindeki 27 R 8455 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki müstakil evin üzerine devrildi. TIR'ın devrilmesiyle evin bir odasının duvarı yıkılırken, sürücü Vedat Bilici ile o esnada odada bulunan Musa Taş (12), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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