3 gündür kayıptı, kayalıklarda cansız bedeni bulundu SİİRT´te3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakaz (39), Botan Çayı yakınlarındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu.

SİİRT´te3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakaz (39), Botan Çayı yakınlarındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı´nın yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Çakaz´a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Çakaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.