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        3 gündür kayıptı, kayalıklarda cansız bedeni bulundu

        SİİRT´te3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakaz (39), Botan Çayı yakınlarındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:00
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        3 gündür kayıptı, kayalıklarda cansız bedeni bulundu
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        SİİRT´te3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakaz (39), Botan Çayı yakınlarındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu.

        Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı´nın yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Çakaz´a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Çakaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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