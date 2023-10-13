Bitlis Çayı'na 146 milyon 750 bin dolarlık yatırımla 2 baraj yapılacak SİİRT'inBitlissınırındaki Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı üzerine, 146 milyon 750 bin dolar maliyetle 'Baykan 1' ve 'Baykan 2' isimli 2 baraj yapılacak. Yılda 280 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek barajların 4 yılda tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

SİİRT'inBitlissınırındaki Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı üzerine, 146 milyon 750 bin dolar maliyetle 'Baykan 1' ve 'Baykan 2' isimli 2 baraj yapılacak. Yılda 280 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek barajların 4 yılda tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Bitlis Çayı üzerine, 146 milyon 750 bin dolar maliyetle 'Baykan 1' ve 'Baykan 2' isimli 2 baraj yapılacak. Yılda 280 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek barajlardan temeli atılan Baykan-2 Barajı'nın Derivasyon Tüneli'nde, 1 ay önce 100'e yakın mühendis ve personel ile çalışmalar başladı. İlerleyen günlerde personel sayısının 600 olacağı barajın gövde yüksekliği, 84 metre olarak inşa edilecek. Her 2 baraj tamamlandığında, 100 bin nüfuslu bir kentin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacak. Barajın yapımını üstlenen firma, 'Yap-işlet-devret' modeliyle 49 yıl süreyle barajları işletecek.

'4 YILDA 2 BARAJI DA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Öndaş, "Bu aslında tek lisans altında 2 gövdeli, 2 baraj projesidir. Baykan-2 Barajı'nın Derivasyon Tüneli'nin yapımına 1 ay önce başladık. Çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor. 2 yıl gibi bir sürede Baykan 2 Barajı'nın gövdesini bitirmeyi hedefliyoruz. 2 barajda yılda 280 milyon kilovatsaat elektrik üretmeyi planlıyoruz. 2 barajın kurulum gücü ise 110 megavat olacak şekilde planlandı. Yapımına başladığımız Baykan-2 Barajı, Siirt'in Ziyaret beldesine bağlı Çaykaya köyünde yer alıyor. Baykan-1 Barajı da Bitlis'in dışında, mevcut ana yol üzerinde kurulacak. Baykan-2'yi bitirdikten sonra Baykan-1 barajına başlayacağız. Bu barajı da 2 yıl gibi bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz. 4 yılda 2 barajı da bitirmiş olacağız. Barajlar tamamlandığında, yaklaşık 80 ile 100 bin nüfuslu bir yerleşimin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Göl havzası olarak barajın bir kısmı Bitlis, bir kısmı da Siirt sınırını kapsayacak. Ancak barajın gövde inşaatı Siirt sınırları içerisinde yapılıyor" dedi.

'BARAJI TAMAMEN KENDİ ÖZ SERMAYEMİZLE YAPACAĞIZ'

2 barajın 146 milyon 750 bin dolara mal olacağını belirten Öndaş, "Bu 2 baraj ve aradaki regülatör ile beraber birim fiyatları yaptığımız hesaplarla 146 milyon 750 bin dolara mal olacak. Barajı tamamen kendi öz sermayemizle yapacağız. Herhangi bir kredi kullanmayacağız. İlk etapta yapımına başladığımız Baykan 2 Barajı ise yaklaşık 74 milyon dolara mal olacak. 3 ay önce şantiyemizi kurduk, 1 aydır da tünel yapımını sürdürüyoruz. Yılda üreteceğimiz 280 milyon kilovatsaat enerjinin değeri, yıllık 26 milyon dolara tekabül ediyor. İlk baraj Baykan 2'yi tamamlandıktan hemen sonra Baykan 1'e başlayacağız" diye konuştu.

Barajın proje müdürü Yusuf Ünlü de projedeki alanın 15 kilometrelik alanı kapsadığını belirterek, "Baykan-1 Barajı'nda 850 kodunda maksimum su seviyesi olacak. Bir de can suyunu tarımsal alanlar için bırakıyoruz. Baykan 2'de gövde inşaatı yerden 84 metre yüksekliği olacak. Şu anda 110 ve 120 civarında ekiple çalışıyoruz. Bu rakam önümüzdeki günlerde 600'ü bulacak" dedi.