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        Siirt'te anız yangınına TOMA ile müdahale

        SİİRT'tearazideçıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:30
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        Siirt'te anız yangınına TOMA ile müdahale
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        SİİRT'tearazideçıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile söndürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası karşısındaki arazide, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Alevlere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi. TOMA ile yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı Yangında 5 dönüm arazi de zarar gördü.

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