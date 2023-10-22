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        Siirt´te ikinci kattan düşen Eymen, hayatını kaybetti

        SİİRT´inTillo ilçesinde evin ikinci katından düşen Eymen Dursun (6), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:46 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:50
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        Siirt´te ikinci kattan düşen Eymen, hayatını kaybetti
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        SİİRT´inTillo ilçesinde evin ikinci katından düşen Eymen Dursun (6), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde meydana geldi. İddiaya göre evin ikinci katındaki pencereden dışarı bakan Eymen Dursun, dengesini kaybedip, düşerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Eymen´in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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