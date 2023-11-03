Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Minibüs şarampole devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı

        SİİRT'teminibüsün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs şarampole devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'teminibüsün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 4 kişi, yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Siirt- Bitlis kara yolu Destemi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Niyazi A. idaresindeki 41 UU 010 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrilip, ters döndü. Kazada Niyazi A., Barış İ., Mehmet Fatih A. ve Şakir U. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Siirt'te iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Siirt'te iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
        Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çiz...
        Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çiz...
        'Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 'Kalbimiz Gazze´de temasıyla başla...
        'Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 'Kalbimiz Gazze´de temasıyla başla...
        6. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
        6. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
        Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı gönd...
        Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı gönd...
        Siirt'te İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunul...
        Siirt'te İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunul...