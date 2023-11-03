'Kalbimiz Gazze'de' temasıyla başlayan Uluslararası 'Siirt Kısa Film Festivali', sona erdi SİİRT´tebu yıl 6´ncısı düzenlenen ve İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırıları nedeniyle de `Kalbimiz Gazze´de´ temasıyla başlayan `Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali', sona erdi.

SİİRT´tebu yıl 6´ncısı düzenlenen ve İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırıları nedeniyle de `Kalbimiz Gazze´de´ temasıyla başlayan `Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali', sona erdi.

Siirt Valiliği´nin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin destekleri ili `Kalbimiz Gazze´de´ temasıyla düzenlenen 6´ncı Siirt Uluslararası Film Festivali´nin, Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans salonunda kapanış töreni düzenlendi. Törene Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Milletvekili Mervan Gül, festivalin onursal başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, yönetmen Ahmet Bikiç, film yönetmenleri ve öğrenciler katıldı.

Festivale 45 yabancı ülkeden toplam 298 kısa metrajlı film katıldı. Jürinin yaptığı değerlendirmelerin ardından, 1´incilik ödülü `Karatavuk´ kısa filmiyle yönetmen Zeynep İncetekin´in, 2´ncilik ödülü `Gelenek´ kısa filmiyle yönetmen Ali Rıza Bayazıt´ın, 3´üncülük ödülü de `Night Of The Universe´ (Evrenin Gecesi) kısa filmi ile İranlı yönetmenler Ramin Farzaneh ve Parisa Sedaeiazar´ın oldu.

Tören, ödül plaketlerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.