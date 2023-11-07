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        SİİRT'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL ALEV ALDI; AYNI AİLEDEN 6 ÖLÜ, 1 YARALI (2)

        Siirt´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:50 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:50
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        SİİRT'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL ALEV ALDI; AYNI AİLEDEN 6 ÖLÜ, 1 YARALI (2)
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        Siirt´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

        Görüntü Dökümü:

        -Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü

        -Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu

        -Ambulanslar

        -Genel ve detay görüntüler

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Siirt - Bayram AYHAN, Akif ÖZALP

        2023-11-07 00:50:25

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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