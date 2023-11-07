SİİRT'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL ALEV ALDI; AYNI AİLEDEN 6 ÖLÜ, 1 YARALI (2) Siirt´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Siirt´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü

-Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu

-Ambulanslar

-Genel ve detay görüntüler

DHA-Gündem - Türkiye-Siirt - Bayram AYHAN, Akif ÖZALP

2023-11-07 00:50:25