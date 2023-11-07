SİİRT'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL ALEV ALDI; AYNI AİLEDEN 6 ÖLÜ, 1 YARALI (2)
Siirt´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Siirt´inKurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü
-Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu
-Ambulanslar
-Genel ve detay görüntüler
DHA-Gündem - Türkiye-Siirt - Bayram AYHAN, Akif ÖZALP
2023-11-07 00:50:25
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