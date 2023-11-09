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        Siirt´te 300 öğrenciyle 10 Kasım öncesi koreografi

        SİİRT´te300 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla vefat saatini ve tarihini gösteren koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:50
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        Siirt´te 300 öğrenciyle 10 Kasım öncesi koreografi
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        SİİRT´te300 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla vefat saatini ve tarihini gösteren koreografi hazırladı.

        Siirt'te TOKİ Osmangazi İlk ve Ortaokulu'nda okuyan 300 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, okul yönetiminin de desteğiyle koreografi hazırladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin saat ve tarih olan 09.05'i ve 1938'i koreografi ile oluşturdu. Koreografi, dronla da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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