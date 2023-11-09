Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
SİİRT´te2 çocuğun, yük taşıyan kamyonetin kasasının açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SİİRT´te2 çocuğun, yük taşıyan kamyonetin kasasının açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Siirt- Kurtalan kara yolunda 2 çocuk, sürücüden habersiz yük taşıyan seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonete bindi. Kasanın açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerinde yolculuk yapan çocuklar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine aracını durdurup, çocuklar indikten sonra yoluna devam etti.
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