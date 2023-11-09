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        Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

        SİİRT´te2 çocuğun, yük taşıyan kamyonetin kasasının açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:10
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        Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
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        SİİRT´te2 çocuğun, yük taşıyan kamyonetin kasasının açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Siirt- Kurtalan kara yolunda 2 çocuk, sürücüden habersiz yük taşıyan seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonete bindi. Kasanın açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerinde yolculuk yapan çocuklar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine aracını durdurup, çocuklar indikten sonra yoluna devam etti. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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