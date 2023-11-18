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        Ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

        SİİRT'te, üst aramasında ayakkabı tabanında gizlediği uyuşturucu ile yakalanan Y.A. ve yanındaki S.G., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:20
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        Ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
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        SİİRT'te, üst aramasında ayakkabı tabanında gizlediği uyuşturucu ile yakalanan Y.A. ve yanındaki S.G., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, şüphe üzerine durdurulan Y.A. ve S.G.´nin üzerleri arandı. Aramda, Y.A.'nın ayakkabısının tabanında, 440 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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