Ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
SİİRT'te, üst aramasında ayakkabı tabanında gizlediği uyuşturucu ile yakalanan Y.A. ve yanındaki S.G., gözaltına alındı.
SİİRT'te, üst aramasında ayakkabı tabanında gizlediği uyuşturucu ile yakalanan Y.A. ve yanındaki S.G., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, şüphe üzerine durdurulan Y.A. ve S.G.´nin üzerleri arandı. Aramda, Y.A.'nın ayakkabısının tabanında, 440 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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