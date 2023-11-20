Siirt'te şiddetli rüzgarın devirdiği konteynerdeki 2 işçi yaralandı SİİRT´inKurtalan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yapımı süren güneş enerji santralinin şantiye alanındaki 2 konteyner devrildi. Olayda 2 işçi yaralanırken, devrilen konteynerden kopan bazı parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

SİİRT´inKurtalan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yapımı süren güneş enerji santralinin şantiye alanındaki 2 konteyner devrildi. Olayda 2 işçi yaralanırken, devrilen konteynerden kopan bazı parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyü kırsalında yapımı süren güneş enerjisi santrali şantiyesinde, içerisinde işçilerin bulunduğu 2 konteyner, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi yaralanırken, konteynerlerden kopan bazı parçalar da park halindeki araçlara zarar verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şantiye alanında güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.