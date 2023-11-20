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        SİİRT'TE ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ KONTEYNERDEKİ 2 İŞÇİ YARALANDI

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yapımı süren güneş enerji santralinin şantiye alanındaki 2 konteyner devrildi. Olayda 2 işçi yaralanırken, devrilen konteynerden kopan bazı parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 03:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 03:48
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        SİİRT'TE ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ KONTEYNERDEKİ 2 İŞÇİ YARALANDI
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        SİİRT´inKurtalan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yapımı süren güneş enerji santralinin şantiye alanındaki 2 konteyner devrildi. Olayda 2 işçi yaralanırken, devrilen konteynerden kopan bazı parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

        Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyü kırsalında yapımı süren güneş enerjisi santrali şantiyesinde, içerisinde işçilerin bulunduğu 2 konteyner, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi yaralanırken, konteynerlerden kopan bazı parçalar da park halindeki araçlara zarar verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şantiye alanında güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Şantiye alanından görüntüler

        -Devrilen konteynerler

        -Genel ve detay görüntüler

        DHA-Gündem - Türkiye-Siirt - Akif ÖZALP

        2023-11-20 03:41:46

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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