Sağanak nedeniyle yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

SİİRT´teetkili olan sağanak nedeniyle yolun çöktüğü Turan Beyazıt Caddesi, trafiğe kapatıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde etkili olan sağanak, Turan Beyazıt Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yolda, yaklaşık iki metre derinliğinde göçük oluştu. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen belediye ekipleri, göçüğün etrafına güvenlik şeridi çekerek, yolu trafiğe kapattı. Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.