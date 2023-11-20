Sağanak nedeniyle yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı
SİİRT´teetkili olan sağanak nedeniyle yolun çöktüğü Turan Beyazıt Caddesi, trafiğe kapatıldı.
SİİRT´teetkili olan sağanak nedeniyle yolun çöktüğü Turan Beyazıt Caddesi, trafiğe kapatıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde etkili olan sağanak, Turan Beyazıt Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yolda, yaklaşık iki metre derinliğinde göçük oluştu. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen belediye ekipleri, göçüğün etrafına güvenlik şeridi çekerek, yolu trafiğe kapattı. Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.