Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Sağanak nedeniyle yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

        SİİRT´teetkili olan sağanak nedeniyle yolun çöktüğü Turan Beyazıt Caddesi, trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak nedeniyle yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´teetkili olan sağanak nedeniyle yolun çöktüğü Turan Beyazıt Caddesi, trafiğe kapatıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde etkili olan sağanak, Turan Beyazıt Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yolda, yaklaşık iki metre derinliğinde göçük oluştu. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen belediye ekipleri, göçüğün etrafına güvenlik şeridi çekerek, yolu trafiğe kapattı. Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar

        Benzer Haberler

        Siirt'te 330 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Siirt'te 330 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Siirt'te fırtına nedeniyle güneş enerjisi panelinin düştüğü konteynerde 2 i...
        Siirt'te fırtına nedeniyle güneş enerjisi panelinin düştüğü konteynerde 2 i...
        SİİRT'TE ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ KONTEYNERDEKİ 2 İŞÇİ YARALANDI
        SİİRT'TE ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ KONTEYNERDEKİ 2 İŞÇİ YARALANDI
        Siirt'te şiddetli rüzgarın devirdiği konteynerdeki 2 işçi yaralandı
        Siirt'te şiddetli rüzgarın devirdiği konteynerdeki 2 işçi yaralandı
        Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
        Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı