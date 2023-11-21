Siirt- Pervari kara yolunda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı

SİİRT-Pervari kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 8 araç, kurtarıldı.

Siirt- Pervari kara yolunda, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köye ulaşımı sağlayan Geçittepe grup köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolda 1'i yolcu minibüsü, 8 araç mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Araçlar, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Yolda temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, sürücülerin zincirsiz trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.

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