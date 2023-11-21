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        Siirt´te yıkım yapan kepçe devrildi

        SİİRT´tekentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada çalışma yapan kepçe devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kepçede maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:50
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        Siirt´te yıkım yapan kepçe devrildi
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        SİİRT´tekentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada çalışma yapan kepçe devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kepçede maddi hasar oluştu.

        Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada çalışma yapan kepçe devrildi. Olayda operatör yara almadan kurtulurken, kepçede maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, devrilen kepçe, vinç yardımıyla düzeltildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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