Siirt´te yıkım yapan kepçe devrildi

SİİRT´tekentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada çalışma yapan kepçe devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kepçede maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada çalışma yapan kepçe devrildi. Olayda operatör yara almadan kurtulurken, kepçede maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, devrilen kepçe, vinç yardımıyla düzeltildi.

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