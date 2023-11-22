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        Husumetlisini bıçakla yaraladı, o anlar kamerada

        SİİRT'te,kaldırımda yürürken husumetlisinin bıçakla saldırdığı Doğan Ö. (39), yaralandı. Doğan Ö.'ye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:10
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        Husumetlisini bıçakla yaraladı, o anlar kamerada
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        SİİRT'te,kaldırımda yürürken husumetlisinin bıçakla saldırdığı Doğan Ö. (39), yaralandı. Doğan Ö.'ye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Yeni Mahalle'de, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki sokakta meydana geldi. Doğan Ö., sokakta kaldırımda yürürken, ismi öğrenilemeyen husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Doğan Ö., kol ve dizinden 3 bıçak darbesiyle yaralanıp kaldırıma yığıldı. Çevredekiler araya girip saldırganı uzaklaştırdı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada nöbetten çıkan, hastanede görevli Çocuk Cerrahi Uzmanı Gizem Bolova, Doğan Ö.'ye ilk müdahalede bulundu, hırkasını çıkarıp tampon yaptı. Yoldan geçen jandarma ekipleri de saldırganı yakalamak için kaçtığı istikamette araştırma yaptı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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