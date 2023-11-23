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        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı

        SİİRT'temaden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 06:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 06:50
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        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı
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        SİİRT'temaden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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