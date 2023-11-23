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        SİİRT'TE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 06:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 06:58
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        SİİRT'TE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
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        SİİRT'temadenocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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