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        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 08:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 08:40
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        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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        VALİKIZILKAYA'DANAÇIKLAMA

        Siirt´te maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Olayın ardından Vali Kemal Kızılkaya, açıklama yaptı. Kızılkaya, "Maden köyler sınırlarında faaliyet gösteren Eti Bakır Anonim şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında bir maden göçüğü meydana gelmiştir. Maalesef bu göçüğe maruz kalan 5 işçi kardeşimiz olmuştur. 5 kardeşimizden 2´si yara almadan kurtulmuştur. Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.  Yaralı kurtulan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Konuyu takip ediyoruz. Burada uzman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız ve tüm yetkililerimiz burada yakından takip ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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