Siirt´te polisleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı
SİİRT´teçevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçtaki polisler kazayı yara almadan atlattı.
SİİRT´teçevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçtaki polisler kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevre yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü´nde görevli çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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