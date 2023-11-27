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        Siirt´te polisleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı

        SİİRT´teçevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçtaki polisler kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:50
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        Siirt´te polisleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı
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        SİİRT´teçevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçtaki polisler kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevre yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü´nde görevli çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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