Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Aldıkları önlemlere rağmen camiye bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi

        SİİRT´te bir camiye son bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, İmam Musa Doğrusever, "Caminin pencerelerini sabitledik, yetmedi üzerlerine kilit bıraktık. O da yetmedi, üzerlerine çelik köşebentler bıraktık, son olarak da üzerlerine parmaklık yapmayı düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aldıkları önlemlere rağmen camiye bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT´te bir camiye son bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, İmam Musa Doğrusever, "Caminin pencerelerini sabitledik, yetmedi üzerlerine kilit bıraktık. O da yetmedi, üzerlerine çelik köşebentler bıraktık, son olarak da üzerlerine parmaklık yapmayı düşünüyoruz" dedi.

        Merkez Yeni Mahalle´de bulunan Halid Bin Velid Camisi´ne, son bir ayda 4'üncü kez hırsız girdi. En son 11 Aralık´ta camiye girmeye çalışan 2´si kapüşonlu 3 şüphelinin hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen yıl da caminin güvenlik kamerası ile toplanan yardımların çalındığını belirten cami İmamı Musa Doğrusever, çeşitli önlemler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "İki defa imam odasına girip dağıtmışlardı, yani bir para arayışı içerisindeydiler. Bunu göremeyince, parayı bulamayınca odayı dağıtıp çıkmışlardı. Bundan bir yıl önce bir miktar caminin parası vardı ve kamera kayıt cihazımızı alıp götürmüşlerdi. Şimdi de kapıdan içeri girdiler, ikinci bir kapımız var çelik kapı. O kapalı olduğu için açma teşebbüsünde bulundular ama açamadıkları için camiye giriş yapamamışlar. Caminin pencerelerini sabitledik, yetmedi üzerlerine kilit bıraktık, o da yetmedi üzerlerine çelik köşebentler bıraktık. Şu an son olarak da üzerlerine parmaklık yapmayı düşünüyoruz. Son bir ayda 4 hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz yıl güvenlik kamerasının kayıt cihazını ve cami için toplanan yardımlar çalınmıştı. Camimize son bir ay içerisinde, gerek penceresi kırılarak, gerekse kapısı kırılarak girilerek zarar verildi. Bundan dolayı hem cami cemaati açısında hem de biz cami görevlileri açısından bir tedirginlik yaşadık. Tabii bunu biz emniyete bildirdik ve suç duyurusunda bulunduk. Onlar da incelemelerini başlatıp, ifadelerimize başvurdular. Emniyet yetkililerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cami çevresinde biraz daha önlemlerin alınmasını kendilerinden talep ediyoruz. Hem cami cemaatinin daha rahat gidip gelmeleri açısından hem de bizim güvenliğimiz açısından bunu istiyoruz." 

        `CEMAAT OLARAK TEDİRGİNİZ´

        Cami cemaatinden Adnan Temel de, yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı sabah namazına gelmek isteyenlerin korktuğunu belirterek, "Son bir ayda dört kerer camimizde hırsızlık olayları yaşanıyor. Daha önce de camimizin parası çalınmıştı. Cami cemaati olarak artık tedirgin oluyoruz. Genellikle yaşlı kesim sabah namazına geliyor. Hırsızlık olayı olduğu için onlar da çekiniyor. Emniyet güçlerimizden bir an önce buradan tedbir alınmasını istiyoruz. Yakalanan hırsızlar hakkında işlem yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Siirt Kitap Fuarı ilgiyle sürüyor
        Siirt Kitap Fuarı ilgiyle sürüyor
        Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi
        Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi
        Siirt'te silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
        Siirt'te silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
        Siirt'te "8. Kitap Fuarı" açıldı
        Siirt'te "8. Kitap Fuarı" açıldı
        Siirtli kardeşler yabani ağaçlardan toplanan bıttımla yılda 30 ton sabun ür...
        Siirtli kardeşler yabani ağaçlardan toplanan bıttımla yılda 30 ton sabun ür...
        Siirt'te kadın kooperatifince kurulan salamura yaprak tesisinin açılışı yap...
        Siirt'te kadın kooperatifince kurulan salamura yaprak tesisinin açılışı yap...