Aldıkları önlemlere rağmen camiye bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi SİİRT´te bir camiye son bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, İmam Musa Doğrusever, "Caminin pencerelerini sabitledik, yetmedi üzerlerine kilit bıraktık. O da yetmedi, üzerlerine çelik köşebentler bıraktık, son olarak da üzerlerine parmaklık yapmayı düşünüyoruz" dedi.

SİİRT´te bir camiye son bir ayda 4´üncü kez hırsız girdi. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, İmam Musa Doğrusever, "Caminin pencerelerini sabitledik, yetmedi üzerlerine kilit bıraktık. O da yetmedi, üzerlerine çelik köşebentler bıraktık, son olarak da üzerlerine parmaklık yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Merkez Yeni Mahalle´de bulunan Halid Bin Velid Camisi´ne, son bir ayda 4'üncü kez hırsız girdi. En son 11 Aralık´ta camiye girmeye çalışan 2´si kapüşonlu 3 şüphelinin hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen yıl da caminin güvenlik kamerası ile toplanan yardımların çalındığını belirten cami İmamı Musa Doğrusever, çeşitli önlemler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İki defa imam odasına girip dağıtmışlardı, yani bir para arayışı içerisindeydiler. Bunu göremeyince, parayı bulamayınca odayı dağıtıp çıkmışlardı. Bundan bir yıl önce bir miktar caminin parası vardı ve kamera kayıt cihazımızı alıp götürmüşlerdi. Şimdi de kapıdan içeri girdiler, ikinci bir kapımız var çelik kapı. O kapalı olduğu için açma teşebbüsünde bulundular ama açamadıkları için camiye giriş yapamamışlar. Caminin pencerelerini sabitledik, yetmedi üzerlerine kilit bıraktık, o da yetmedi üzerlerine çelik köşebentler bıraktık. Şu an son olarak da üzerlerine parmaklık yapmayı düşünüyoruz. Son bir ayda 4 hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz yıl güvenlik kamerasının kayıt cihazını ve cami için toplanan yardımlar çalınmıştı. Camimize son bir ay içerisinde, gerek penceresi kırılarak, gerekse kapısı kırılarak girilerek zarar verildi. Bundan dolayı hem cami cemaati açısında hem de biz cami görevlileri açısından bir tedirginlik yaşadık. Tabii bunu biz emniyete bildirdik ve suç duyurusunda bulunduk. Onlar da incelemelerini başlatıp, ifadelerimize başvurdular. Emniyet yetkililerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cami çevresinde biraz daha önlemlerin alınmasını kendilerinden talep ediyoruz. Hem cami cemaatinin daha rahat gidip gelmeleri açısından hem de bizim güvenliğimiz açısından bunu istiyoruz."

`CEMAAT OLARAK TEDİRGİNİZ´

Cami cemaatinden Adnan Temel de, yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı sabah namazına gelmek isteyenlerin korktuğunu belirterek, "Son bir ayda dört kerer camimizde hırsızlık olayları yaşanıyor. Daha önce de camimizin parası çalınmıştı. Cami cemaati olarak artık tedirgin oluyoruz. Genellikle yaşlı kesim sabah namazına geliyor. Hırsızlık olayı olduğu için onlar da çekiniyor. Emniyet güçlerimizden bir an önce buradan tedbir alınmasını istiyoruz. Yakalanan hırsızlar hakkında işlem yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.