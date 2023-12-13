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        Doktora saldırıp darbeden psikiyatri hastası gözaltında

        SİİRT'te, psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Beyaz kod verilen Ümit K., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:00
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        Doktora saldırıp darbeden psikiyatri hastası gözaltında
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        SİİRT'te, psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Beyaz kod verilen Ümit K., gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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