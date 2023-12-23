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        Siirt'te rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde rahatsızlanan ve yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde mahsur kalan hamile Asya Üskan (35), ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:44 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:50
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        Siirt'te rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde rahatsızlanan ve yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde mahsur kalan hamile Asya Üskan (35), ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde 3´üncü çocuğuna hamile olan Asya Üskan rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından sağlık ekipleri, köye ulaşarak Üskan´a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan Üskan, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından Pervari Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Üskan, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Asya Üskan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İlçede yağış nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Sayın Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya´nın bilgisi dahilinde kardan ötürü kapanan köy yollarımızda çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Pervari ilçesinde Geçittepe ve Düğüncüler köyü yollarında kar yağışı devam ediyor. Burada ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar ve yolumuz şu an trafiğe açık durumdadır. Acil durumlarda ise gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz" dedi.

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        Galeri

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