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        Siirt'te 894 yıllık tarihi camideki motifler, kıyafetlere işlendi

        SİİRT'te 894 yıllık tarihe sahip Ulu Camii'nin minare, kaside ve gövdesi üzerindeki motif ve bezemeler, kıyafetlere işlendi. Hazırlanan koleksiyona 'Tarihi Giydirmek' adı verilirken, 'çarpana dokuma' ve 'el nakış' yöntemi ile işlenen motiflerin unutulmaması amaçlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:45
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        Siirt'te 894 yıllık tarihi camideki motifler, kıyafetlere işlendi
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        SİİRT'te 894 yıllık tarihe sahip Ulu Camii'nin minare, kaside ve gövdesi üzerindeki motif ve bezemeler, kıyafetlere işlendi. Hazırlanan koleksiyona 'Tarihi Giydirmek' adı verilirken, 'çarpana dokuma' ve 'el nakış' yöntemi ile işlenen motiflerin unutulmaması amaçlandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü'nün yürüttüğü 'Evliyalar Diyarı Siirt'te Dokuma' isimli proje kapsamında; Karakol Mahallesi'nde 1129'da Selçuklular tarafından yaptırılan tarihi Ulu Camii'nin minare, kaside ve gövdesi üzerindeki motif ve bezemeler, kıyafetlere işlendi. Proje ile kıyafet ve çantalara 'çarpana dokuma' ve 'el nakış' yöntemi ile işlenen motiflerin unutulmaması amaçlandı. Ar-Ge ve tasarım ekibince yapılan kıyafet ve çantalar için seri üretim planlanırken, hazırlanan koleksiyona 'Tarihi Giydirmek' adı verildi.

        KIYAFETLER ŞAL ŞEFİK KUMAŞINDAN

        Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Abdulrahim Aslan, "Şal şepik kumaşından esinlenerek, çarpana dokumalar ve el nakışları ile bunları kıyafetlere işleyerek, tarihe katkıda bulunuyoruz. Ar-Ge ekibimizin yaptığı araştırmalar sonucu; tarihi Ulu Camii'mizde yer alan minaredeki, mihraptaki ve içindeki bezemeleri, işlemeleri, motifleri kıyafet ve çantalara işledik. 'Tarihi Giydirmek' adlı koleksiyonumuzun 2 kıyafetini ve çantasını sergilemiş bulunuyoruz. Üretim bölümümüz, şal şepik kumaşından esinlenerek, kıyafetlerimize bu motifleri, bezemeleri işleyerek hem tanıtımını yaptı hem de unutulmamasını sağladı. Tabii bu motiflerimiz ileride satışa da sunulacak. Tarihi, kültürel ve turistik değerlerimizi yaşatmak adına biz de katkıda bulunacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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