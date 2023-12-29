Terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheliye gözaltı

SİİRT'te, polis operasyonunda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. 26 Aralık'ta, Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyen grubun yasa dışı sloganlar atıp örgüt propagandası yaptığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.