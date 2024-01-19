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        Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

        SİİRT ve Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:20
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        Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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        SİİRT ve Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'de faaliyet yürüttüğü ve örgüt içinde kod isim kullandığı belirlenen 3 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Siirt'te 2, Kahramanmaraş'ta ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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