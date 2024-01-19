Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
SİİRT ve Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
SİİRT ve Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'de faaliyet yürüttüğü ve örgüt içinde kod isim kullandığı belirlenen 3 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Siirt'te 2, Kahramanmaraş'ta ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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