Milli güreşçi, isminin verildiği tesiste milli forma için ter döken minik sporcularla antrenman yaptı BOSNA Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'nin ilk 'Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu' unvanını alan ve 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan (28), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan, adının verildiği spor tesisinde milli forma için ter döken minik sporcularla antrenman yaptı. Kendisi için de büyük moral kaynağı olduğunu belirten Demirhan, "Genç kardeşlerim benimle birlikte antrenman yapmak istediklerini belirtmişlerdi ve idol olarak beni gördüklerini söylemişlerdi. Ben de onları kırmadım" dedi.

BOSNA Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'nin ilk 'Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu' unvanını alan ve 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan (28), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan, adının verildiği spor tesisinde milli forma için ter döken minik sporcularla antrenman yaptı. Kendisi için de büyük moral kaynağı olduğunu belirten Demirhan, "Genç kardeşlerim benimle birlikte antrenman yapmak istediklerini belirtmişlerdi ve idol olarak beni gördüklerini söylemişlerdi. Ben de onları kırmadım" dedi.

Siirtli minik güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan, Bosna Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'nin ilk 'Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu' unvanını alan ve Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen '2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 50 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ın isminin verildiği tesiste, milli formayı giyebilmek için ter döküyor. Memleketi Siirt´e gelen Demirhan, adının verildiği tesisi ziyaret ederek, güreşçilerle birlikte antrenman yaptı. Paris olimpiyatları öncesinde, isminin bir spor tesisine verilmesinin büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Evin Demirhan, "Kadın güreş tarihimizde ilk defa, bir kadın güreşçiye böylesine büyük bir tesisin ismi verildi. Burada bizlere değer veren, ismimi buraya layık gören Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Olimpiyatlar öncesinde çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Hayallerimden birisi de buydu, kalıcı bir iz bırakmak. Bu da ömür boyu yaşayacak, benim adıma da çok onur ve mutluluk verici bir durum" dedi.

`GENÇ KARDEŞLERİMİZ İÇİN SALONLARIN VE KULÜPLERİN ÇOĞALMASI ÇOK DEĞERLİ´

Tesiste kendisini idol olarak gören güreşçilerle birlikte antrenman yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Demirhan, "Güreş hayatımı sonlandırdıktan sonra da genç kardeşlerim için daha büyük fırsatlar yaratmak istiyorum. Kendi şehrimde bu tür oluşumların başlaması, genç kardeşlerimiz için salonların ve kulüplerin çoğalması benim için çok değerli ve önemli. Çünkü ben güreş hayatımı sonlandırdıktan sonra da genç kardeşlerimle birlikte onlar için daha büyük fırsatlar yaratmak istiyorum. Burada, güreş hayatımı sonlandırdıktan sonra genç kardeşlerimle antrenmanlar yapacağım, onları desteklemeye devam edeceğim. Yaklaşık bir ay önce Demirören Haber Ajansı´nın yapmış olduğu haberde, genç kardeşlerim güreş antrenmanlarında benimle birlikte antrenman yapmak istediklerini belirtmişlerdi ve idol olarak da beni gördüklerini söylemişlerdi. Gerçekten benim için çok onur verici bir şey. Onların hayallerinde olan bir isim olmak ve bana benzemeye çalışmaları benim için çok gurur verici ve ben de onları kırmadım, ilk fırsatta da burada onları ziyaret ettim ve onlarla beraber antrenman yapma fırsatım oldu" diye konuştu.

`ŞU AN ÇOK GÜZEL TESİSLERİMİZ VAR, İMKANLARIMIZ ÇOĞALDI´

Kendisinin kısıtlı imkanlarda güreşe başladığını ifade eden Demirhan, "Gerçekten çok yetenekli sporcularımız var. İnanıyorum ki, çok büyük yerlerde onların da isimlerini duyuyor olacağız. Kadın sporcu sayımız ne kadar çok artarsa, daha çok mutlu olurum. Tabi ki bende onları teşvik edebiliyorsam, onlara bir ışık olabiliyorsam ne mutlu bana. Genç sporcu kardeşlerime şunu söylemek istiyorum, ben 14 yıl önce spora Siirt´te başladığım zaman, küçük bir spor salonunda çok az sayıda sporcu ile antrenman yapabiliyorduk. Şu an ise çok güzel tesislerimiz var, imkanlarımız çoğaldı. Devletimiz gerçekten büyük bir desteği var. Çok mutluyum güreş adına böyle imkanların olmasına. Hiçbir şey imkansız değil, gerçekten inandığınızda ve istediğinizde zorlular ve imkansızlıklar sizin için sadece basamak olur. O yüzden antrenmanlarını çok sıkı ve disiplinli yapmak gerekiyor. Disiplinli çalışmak, inanmak ve emek vermek gerçekten de başarıya giden yolda çok önemli. İstediğiniz hayal ettiğiniz bir hedef varsa, mutlaka onun için emek harcayın. Paris olimpiyatlarında ülkemize ilk altın madalyayı getiren kadın güreşçi olacağım. Çok sıkı çalışıyorum, çünkü olimpiyatlarda tarihimizde hiç altın madalya kazanmadık. Ben bu ilki başarmak istiyorum. Çünkü kadın güreş tarihinin ilk Avrupa şampiyonu olmuş kadın güreşçisiyim. İlk altın madalyayı almış olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Tabi ki kolay olmayacak, çok zorlu rakiplerim var bunun bilincindeyim. Son Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra bu süreci çok iyi değerlendirdim ve daha iyi hazırlandım ve inşallah Paris Olimpiyatları'nda ülkemize ilk altın madalyayı getiren kadın güreşçi olacağım" dedi.

Milli Güreşçi Evin Demirhan ile antrenman yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Mercan Nas (11) ise "Bir ay önce Evin ablanın yanımızda olmadığı için üzgündük. Ama şimdi geldi ve onunla antrenman yaptık. Şu an çok mutluyum. İnşallah ilerde onun gibi Avrupa birincisi oluruz" diye konuştu.