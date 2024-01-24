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        Siirt'te karda mahsur 6 araçtaki 15 kişi kurtarıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan biri yolcu minibüsü, 6 araçtaki 15 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:40
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        Siirt'te karda mahsur 6 araçtaki 15 kişi kurtarıldı
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan biri yolcu minibüsü, 6 araçtaki 15 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Pervari ilçesinde Geçittepe grup köy yolu, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Biri yolcu minibüsü, 6 araçtaki toplam 15 kişi yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalanları kurtardı.

        Bölgede yağışın devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Geçittepe grup köy yolunda çalışmaların sürdüğünü, yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmasını ve araçlarında zincir bulundurulması gerektiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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