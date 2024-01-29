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        Kapalı mezra yolu açılıp, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile Rabia Caylı (31), kardan kapanan mezra yolunun 3 saatlik çalışma sonucu açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:10
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        Kapalı mezra yolu açılıp, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
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        SİİRT'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile Rabia Caylı (31), kardan kapanan mezra yolunun 3 saatlik çalışma sonucu açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

        Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında yaşayan ve hamile olan Rabia Caylı, rahatsızlandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak yardım istedi. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaşan ekipler, Caylı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansa alınan hamile kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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