Kapalı mezra yolu açılıp, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile Rabia Caylı (31), kardan kapanan mezra yolunun 3 saatlik çalışma sonucu açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında yaşayan ve hamile olan Rabia Caylı, rahatsızlandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak yardım istedi. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaşan ekipler, Caylı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansa alınan hamile kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.